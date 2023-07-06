Köy evinin çatı katında arkadaşından esinlenerek başladığı el sanatı ahşap tasarımları ve geleneksel oyuncakları gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Mustafa Yıldız, devlet ve yerel yönetimlerin desteği ile açtığı iş yerinde sanatını icra ediyor.

Köy evinin çatısındaki hobisi devlet desteği ile ekmek teknesi oldu

ADANA - Köy evinin çatı katında arkadaşından esinlenerek başladığı el sanatı ahşap tasarımları ve geleneksel oyuncakları gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Mustafa Yıldız, devlet ve yerel yönetimlerin desteği ile açtığı iş yerinde sanatını icra ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 35 yıl önce terzilik yapan Mustafa Yıldız (65), öğretmen arkadaşından esinlenerek başladığı ahşap oyma sanatını geliştirdi. Köy evinin çatısını atölyeye dönüştüren Yıldız vatan ve bayrak sevgisini ahşap ürünlere işlerken yeni nesil çocuklara geleneksel ahşap oyuncaklar ile buluşturma fırsatı yakaladı. Kurtuluş savaşında kullanılan top arabaları, geleneksel tarım aletleri, ahşap oyuncak arabalar, gemi maketlerini günlerce emek vererek sanata dönüştüren Yıldız köy evini ziyarete gelen geçmiş dönem Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın desteği ile tarihi çarşıda el sanatı ürünlerini gelecek nesillere aktarmak için sergilemeye başladı.

Geçmişin izlerini gelecek nesillere aktarmak el sanatını yaşatmak için tarihi Kozan çarşında ahşaplar üzerinde tasarımlar hazırlayan Mustafa Yıldız severek yaptığı hobisinin şimdilerde ekmek teknesi olduğuna dikkat çekti.

Gerçek işinin terzilik olduğuna da değinen Yıldız, "Terzilik yaparken öğretmen arkadaşım vardı. O bunlar ile uğraşırken bende merak duydum. Bende kendime dedim bunları yaparak ileriye taşımak istiyorum, ben de bu işi yapmaya başladım. Baktım uğraş güzel Yeniköy'deki evimin çatı katında bu işi hevesle yapmaya devam ettim. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a söylemişler yaptıklarımı görünce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradı ona anlattı, durumu belediye başkanı da burayı bana verdi. At arabası, fayton, traktör, hayvanlar, harman, kağnı, ahşap arabalar ve gemi maketleri ile geçmişe yönelik geleneksel aletleri ve oyuncakları yapıyorum. Cezaevinde 7 yıl usta öğreticilik yaptım o dönemde orada öğretirken gemiyi yaptım" dedi.

Yıldız, ilçeden yoğun talep olmasa da dışardan gelen turistler ve yeni nesil annelerin çocuklarına doğal oyuncakları tercih ettiğine değindi.