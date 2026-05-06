"Köroğlu Destanı" Sinop'ta lise öğrencilerince tiyatro sahnesine taşındı

Türk dünyasının ortak kültürel miraslarından biri olan Köroğlu Destanı, Sinop'ta lise öğrencileri tarafından sahnelendi. Valilik tarafından desteklenen proje ile Türk destanları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Türk dünyasının ortak kültürel miraslarından "Köroğlu Destanı" Sinop'ta lise öğrencilerince tiyatro sahnesine taşındı.

Valilik tarafından gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz Projesi" kapsamında Türk destanları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Köroğlu Destanı" adlı tiyatro oyunu Sinop Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Öğrencilerce sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini kazandı.

Vali Mustafa Özarslan, oyunun ardından gazetecilere, Köroğlu'nun Türk dünyasının ortak kültürel mirası olduğunu söyledi.

Hayata geçirdikleri projeyle Sinop'ta, Türk destanları haftası yaşanmasına olanak sağladıklarını vurgulayan Özarslan, "Bu projede emeği geçenleri kutluyorum. Özellikle öğrencilerimizi ayrı tebrik ediyorum. Ortaya koydukları özel performanslarla bizleri gururlandırıyorlar." dedi.

Özarslan, konuşmasının ardından oyunda rol alan öğrencileri tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Proje çerçevesinde "Deli Dumrul", "Yunus Emre", "Battal Gazi", "Sarı Saltuk Han" ve "Aslı ile Kerem" destanları da öğrencilerce sahneye taşınacak.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
