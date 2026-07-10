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Kiraz kapabilmek için kıyasıya yarıştılar

Kiraz kapabilmek için kıyasıya yarıştılar
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen 52. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nde vatandaşlara dağıtılmak üzere araca yüklenen kirazlar, çocuklar ve yetişkinler tarafından adeta kapışıldı. Kirazlar saniyeler içinde tükenirken yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen 52. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlara dağıtılmak üzere üstü açık araca yüklenen kirazlar, çocuklar ve yetişkinler tarafından adeta kapışıldı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 52'ncisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festival kapsamında vatandaşlara dağıtılmak üzere üstü açık bir araca yüklenen kirazlar, dağıtım yapılmadan önce yoğun ilgi gördü. Aracın etrafını saran çocuklar ve yetişkinler, kasalardaki kirazlara ulaşabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar, üstü açık aracın üzerindeki kirazları alırken, kirazlar saniyeler içinde tükendi. Aracın üzerindeki kirazlar birkaç saniye içinde tamamen tükenirken ortaya da ilginç görüntüler çıktı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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