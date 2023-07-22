Koray Avcı Bodrum'da sevenlerini coşturdu

Güçlü sesi ve eşsiz sahne performansıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Koray Avcı, Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde sevenlerini coşturdu. Konserine hareketli şarkılarla başlayan Avcı, Antik Tiyatro'yu hınca hınç dolduran hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Bodrumlu müzikseverlere özel bir konsept hazırlayan Avcı, seyircisini mest etti. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayan başarılı sanatçı, Roman kızlarla birlikte oynayarak eğlencenin ritmini arttırdı. Ege'ye gelip zeybek oynamadan dönmek olmaz diyerek Sarı Zeybek türküsünde zeybek oynayan Koray Avcı, ekrana gelen Atatürk fotoğrafları ve performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan manevi abim dediği ve aynı zamanda kaptanlığı öğrendiği yakın dostu Özlen Yüceler'i de sahneye davet eden Koray Avcı, abisi ile hem dertleşti hem de birlikte Geçer şarkısını söylerken duygusal anlar yaşadı. Koray Avcı yaz turnesine hız kesmeden devam edecek.