Koramaz Vadisi Müzesi'ne 150 Eğitimci Ziyaret Gerçekleştirdi

Koramaz Vadisi Müzesi'ne 150 Eğitimci Ziyaret Gerçekleştirdi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı Koramaz Vadisi Müzesi, Öğretmen Akademileri Gezi Programı kapsamında 150 eğitimci tarafından ziyaret edildi. Etkinlikte bölgenin yapısı hakkında bilgi verildi ve öğretmenler müze çalışmalarına teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Koramaz Vadisi Müzesi'ni, Öğretmen Akademileri Gezi Programı kapsamında 150 eğitimci ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademileri Gezi Programı kapsamında 150 eğitimci, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Koramaz Vadisi Müzesi'ne ziyarette bulundu.

ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Yazlık ve farklı okullardan gelen eğitimcilere sunum yapılan gezide, bölgenin yapısı hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.

Etkinlik sonunda öğretmenler, müzenin sunduğu kültürel birikim karşısında duydukları memnuniyeti ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
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