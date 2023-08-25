Konyaaltı Belediyesi, Candan Erçetin konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacak

Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, sevilen sanatçı Candan Erçetin konseri ile yaşatacak. Halk oyunları ekibi gösterisinin de yer alacağı etkinlik, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, sevilen sanatçı Candan Erçetin konseri ile yaşatacak. Halk oyunları ekibi gösterisinin de yer alacağı etkinlik, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Konyaaltı ilçesinde de coşkuyla kutlanacak. Konyaaltı Belediyesi, Zaferin 101. yılını sevilen sanatçı Candan Erçetin'in vereceği konserle kutlayacak. Ücretsiz düzenlenecek etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi halk oyunları gösterisi de gerçekleştirilecek. Konyaaltı Belediyesi binası önünde 29 Ağustos Salı günü 20: 30'da gerçekleştirilecek etkinlik herkese açık olacak.

"ZAFERİ BİRLİKTE KUTLAYALIM"

Zaferin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı değerli sanatçımız Candan Erçetin'in belediye binamız önünde vereceği konserle kutlayacağız. Tüm halkımızı zafer coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.