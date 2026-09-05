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Konya'da Kanseri Yenen 3 Yaşındaki Meryem Sena İçin Balon Şenliği

Konya'da Kanseri Yenen 3 Yaşındaki Meryem Sena İçin Balon Şenliği
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Konya'da akciğer kanserini yenen 3 yaşındaki Meryem Sena Baştuğ için balon uçurma etkinliği yapıldı.

Konya'da akciğer kanserini yenen 3 yaşındaki Meryem Sena Baştuğ için balon uçurma etkinliği yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir yıllık tedavinin ardından akciğer kanserini yenen Meryem Sena'ya moral vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Adalet Parkı'nda rengarenk balonlarıyla gelenler, şarkılar eşliğinde ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Anne Hacer Baştuğ, gazetecilere, çok zor ve yorucu bir süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Bir yıldır evladının kanserle mücadele ettiğine değinen Baştuğ, "Yedi kür kemoterapi aldık. Kemoterapinin ardından bir ameliyatımız gerçekleşti. Ameliyattan sonra bir 3-4 kür kemoterapi daha aldık. Şu an bitti kurtulduk. Çok mutluyum. Gelen herkese teşekkür ederim." dedi.

Baba Fatih Baştuğ da zorlu süreçte çok yıprandıklarını ancak kötü günlerin geride kaldığını belirterek, "Bizi bu süreçte en çok etkileyen şey, kızımızın hem fiziksel hem de ruhsal durumu oldu. Meryem Sena bana yaşıtlarının saçlarının olduğunu ama kendisinin olmadığı söylerdi. Şimdi şifa bulduk. Rabb'im bu mutluluğu herkese yaşatsın. Kızım sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Programın ardından aileleriyle etkinliğe katılan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Kaynak: AA
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