Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor
Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü anma törenleri, 'Huzur Vakti' temasıyla Konya'da sürüyor. Türbe Önü Buluşmaları programında ilim adamı Hafız Ahmet Kirdiş anıldı ve etkinliğe yerli ve yabancı turistler katıldı.

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle devam ediyor.

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla gerçekleştirilen törenler kapsamında gerçekleştirilen Türbe Önü Buluşmaları'nda, Konya'nın son dönemde yetiştirdiği önemli ilim adamlarından Hafız Ahmet Kirdiş anıldı.

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Ali Bektaş'ın yaptığı programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Neyzen Ahmet Safa Mızrak konuşmacı olarak yer aldı.

Programda, Kirdiş'in hayatı, yaşantısı ve Konya'daki anıları üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye, anma törenlerini takip etmek için kente gelen bazı yerli ve yabancı turistler de katıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Kültür Sanat
