Haberler

Konya'da "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinlikleri sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen dört günlük 'Şivlilik Çocuk Bayramı', ailelerin katılımıyla renkli etkinliklerle sona erdi. Çocuklar için müzikaller ve animasyonların yer aldığı etkinlikte, katılımcılar mutlu anılar biriktirdi.

Konya'da üç ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "Şivlilik" etkinlikleri kapsamında düzenlenen dört günlük "Şivlilik Çocuk Bayramı" sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerde aileler, müzikaller ve animasyonlar dahil pek çok aktiviteye katılarak çocuklarıyla vakit geçirdi.

-"Çocuklar eğlenince bizler de eğleniyoruz"

Şivliliğin son gününde çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Ayşe Kayalı, AA muhabirine, çocukların bu tür etkinliklerle daha mutlu olduğunu belirterek "Biz de onlar kadar heyecanlıyız. Etkinlikler güzel geçiyor. Çocuklar yüzlerini boyadılar. Tiyatro gösterileriyle eğlendiler. Çocuklar eğlenince bizler de eğleniyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden 23 yaşındaki down sendromlu Eda Esastürk Kaya ise Şivlilik Çocuk Bayramı'nın sona ermesinden dolayı hüzünlü olduğunu ifade etti.

11 yaşındaki Ela Nur Yarar da Türkiye'nin her yerinden çocukların bu coşkuyu yaşaması gerektiğini belirterek, Şivliliğin bir çocuk bayramı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Etkinlik, bugün saat 20.30'daki Sanat Akademisi Çocuk Korosu Barış Manço konseri ile sona erecek.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Kültür Sanat
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında