Konya'da 20. Uluslararası Mistik Müzik Festivali Başladı

KONYA'da, Mevlana'nın doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen '20'nci Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali', 250 semazenin, sema gösterisiyle başladı.

Mevlana'nın doğum yıldönümü dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nin 20'ncisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla başladı. Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında ilk olarak Alaaddin Tepesi'nden Mevlana Meydanı'na kadar 250 semazen ile birlikte 'Vuslat Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlana Meydanı'nda ise Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı tarafından sanatçı Ahmet Özhan'ın 'Halvet-i Devranı' adlı dua ve zikir programıyla devam etti.

250 SEMAZEN GÖSTERİ YAPTI

Programın sonunda ise 250 semazen, aynı anda sema gösterisi yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin 30 Eylül'e kadar devam edeceğini belirterek, "Mevlana Meydanı'nda 250 semazenle sema ayini şerifi icra edildi. Tüm Konyalılar ve misafirlerimiz de buna eşlik etti. Hakikaten manevi iklimi yeniden yaşadığımız bir gün oldu. Mistik Müzik Festivalimiz 30 Eylül akşamına kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tüm Türkiye'yi mistik müzik festivalimize bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, festival kapsamında ebru sanatçısı Garip Ay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi taş binaya, ebru mapping gösterisini yansıttı.

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