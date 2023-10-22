Konya'da 2. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu düzenlendi

Konya'da Karatay Belediyesi ev sahipliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi gerçekleştirildi. Organizasyona Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi birçok paydaş da destek verdi.

Konya'da Karatay Belediyesi ev sahipliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen "2. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi" yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ile Necmettin Erbakan Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Geleneksel Sanatlar Derneği gibi daha birçok paydaşın destek verdiği organizasyon Karatay Termal Tatil Köyü'nde düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2021'de ilki yapılan "Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi"ne bu yıl da ev sahipliği yapılmaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada toplantıya katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın hocalara, ustalara ve sanatçılara Karatay'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu kentin geçmişte çok sayıda sanatçı, bilim ve ilim insanı yetiştirdiğini söylediği belirtildi.

Kılca toplantının amacı için, "Celalettin Karatay'ın taç kapısına 26 Hadis-i Şerif ve Ayet-i Kerimeyi sığdıran bir neslin evlatları olarak bu geleneğimizi geleceğe taşımak adına buradayız. 2021'deki programa göre bu yıl çok daha fazla olan ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği bulunan tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum." dediği ifade edildi.

Düzenlenen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü-Büyükelçi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Fuat Baysal katıldı.