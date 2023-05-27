Kolpa Gurubu ve Tekir Ordu'da sahne aldı

ORDU - Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 'yaza merhaba' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gençlik konserinde sevilen ses sanatçısı Tekir ve ünlü müzik gurubu Kolpa sahne aldı.

Altınordu Belediye Balkanı Aşkın Tören'in 'Kültür ve Sanat Şehri Altınordu' mottosu ile kültürel ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede sevilen sanatçı Tekir ve ünlü müzik grubu Kolpa Altınordulular ile bir araya geldi. Altınordu Belediyesi'nin Akyazı Plaj mevkiinde bulunan ücretsiz otopark alanında gerçekleşen etkinlik için binlerce vatandaş saatler öncesinden alana geldi. Hayranları sevilen sanatçılara eşlik ederek, unutulmaz bir gece yaşadı.

"Sanatın şehri Altınordu"

Konser öncesinde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "4 mevsimin şiirleştiği bir şehirde yaşıyoruz. Aşkın, gençliğin, sanatın ve coşkunun şehri Altınordu. Sanat ötekileştirmez, bilakis birleştirir. Biz şehrimizin hep birliğinden yana olduk. Bu ülkenin ve şehrimizin birlik ve beraberliğinde saf tuttuk. Sanatla yükselen ruhlarımız ile biz biriz, beraberiz ve bir aradayız. Bizleri aynı paydada birleştiren değerlerde bir arada olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ruhuyla şehrimizi bilimle ve teknoloji ile ama illa da sanatla ve kültürle yükseltmeye karalıyız. Onun için 'Altınordu sanatın şehridir' diyoruz" dedi.

Sevilen sanatçılara hayranları eşlik etti

Konuşmanın ardından ilk olarak sevilen ses sanatçısı Tekir, şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan çok sayıda vatandaş sanatçıya eşlik ederken, cep telefonun flaşları ile görsel şölen oluşturuldu. Sonrasında ise sevilen müzik gurubu Kolpa sahne aldı. Sahnede sevilen şarkıları seslendiren gurup, alanı dolduran binlerce hayranına güzel bir gece yaşattı.

Konserde sanatçılara Altınordu Belediye Başkan yardımcıları İsa Hitaloğlu ile Ahmet Akyurt tarafından çiçek de takdim edildi.