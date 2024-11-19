Köln'de Ebru Sanatı ile Dolu 'Yollar ve Yönler' Sergisi Açıldı

Almanya'nın Köln kentinde ebru sanatı eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı "Yollar ve Yönler" isimli karma sanat sergisi açıldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü'nde açılışı yapılan sergide, 46 sanatçının hazırladığı 120 eser yer alıyor.

Enstitünün Köln'deki kuruluşunun 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen sergide, kurslara katılanların kaligrafi, hüsnühat, ciltleme ve çini sanatlarından eserleri sergileniyor.

Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Hilal Uzer, serginin başarısında büyük payı olan ebru sanatçısı Kerim Peter, kaligrafi sanatçısı Muhammet Tanrıkulu, hattat Murad Kahraman ve kurs eğitmeni Meryem Aktaş'a teşekkür plaketi takdim etti.

Uzer, eğitmenlerin özverili çalışmaları sayesinde kursiyerlerin sanat alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Sergide emeği geçen tüm kursiyerlere de katılım belgesi verildi.

Sergi, 14 Aralık'a kadar açık kalacak.