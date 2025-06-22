Kolezyum'da Mevlevi Sema Töreni Düzenlenecek

ROMA'nın simge yapılarından Kolezyum, ilk kez Mevlevi Sema Töreni'ne ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı'nın iş birliğiyle 25 Haziran gecesi düzenlenecek etkinlikte, Mevlana'nın evrensel barış çağrısı Kolezyum'un tarihi taşları arasında yankılanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Roma'nın önemli yaz etkinliklerinden biri olan 'Musica in Venere' konser serisinin kapanış programında sahne alacak Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Sufi Müziği ve Sema Topluluğu, yaklaşık 1 saat sürecek gösteride Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğretilerini sanatın diliyle aktaracak. Etkinlikte 30 kişilik sanatçı kadrosu sahne alacak. Gösteri, Kolezyum Arkeoloji Parkı'nın prestijli konser serisi kapsamında Venüs ve Roma Tapınağı'nın mistik silueti altında gerçekleşecek. Bu yönüyle de sema töreni, seride ilk kez yer alarak tarihe geçecek.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE KÜLTÜREL KÖPRÜ

İtalya Kültür Bakanlığı ve Kolezyum Arkeoloji Parkı'nın özel davetiyle gerçekleşecek etkinlik, Türkiye'nin kültürel mirasına duyulan saygıyı ve bu mirasın uluslararası alandaki etkisini gözler önüne serecek. Etkinlik, çağların ötesinden gelen bir barış, sevgi ve hoşgörü mesajını Roma'nın kalbinden tüm insanlığa ulaştırmayı hedefliyor. Daha önce Kolezyum'da açılan ve büyük ilgi gören 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisinin ardından bu kez Mevlana'nın izinden yürüyen sema gösterisiyle Türkiye, uluslararası kültür sahnesinde yeniden dikkat çekecek. Mevlevi seması Kolezyum'un taşlarına sevgi ve barışın izini bırakacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapanışını yaptığı Göbeklitepe sergisiyle yakalanan ilginin, bu etkinlikle daha da artması bekleniyor. Bu kültürel buluşmaların, 2025 yılında Türkiye'ye 1 milyona yakın İtalyan turist hedefinde de etkili olması öngörülüyor.

ÇEŞİTLİ SERGİLER DE DÜZENLENECEK

Etkinlikten bir gün önce, 24 Haziran'da Roma Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Mistisizm: Doğu ile Batının Buluştuğu Köprü' başlıklı sempozyum düzenlenecek. Etkinlikte, tasavvufun felsefi, edebi ve estetik yönleri uzman isimler tarafından ele alınacak. Aynı gün yine Yunus Emre Enstitüsü'nde açılacak 'Sırra Yolculuk: Harflerin Hikmeti' sergisiyle hat sanatının incelikleri de sanatseverlerle buluşacak. Sergide, hattatlar Abdurrahim Kahya ile Seyit Ahmet Depeler'in uluslararası ödüllere sahip 22 eseri yer alacak. İki gün sürecek etkinlikler, düşünsel derinlikle başlayıp sema gösterisiyle tamamlanarak bütünlüklü bir manevi yolculuğa dönüşecek. Roma'daki programlara Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile İtalyan yetkililer katılacak.