Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Dünya Temizlik Günü'nde çevre çağrısı yaptı

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmesi için çevreci belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Çevre temizliğinin sadece belediyelerin değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, sokağa atılmayan her çöpün çevre temizliğinin yanı sıra iş gücü ve tasarruf açısından ekonomiye dolaylı katkı sağladığını belirtti.

Çolakbayrakdar, "Yaşadığımız çevre hepimizin. Önemli olan çevremizin temiz tutulması noktasında hep birlikte bir duyarlılık ortaya koymamızdır. Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirken, vatandaşlarımızın da çevre temizliği konusunda göstereceği hassasiyet bu çalışmaları daha anlamlı hale getirecektir. Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras, temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevredir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA