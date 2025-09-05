Kocaeli'deki Antika Müzesi: Geçmişe Yolculuk

Kocaeli'de 42 yıldır yurt içinde gezdiği şehirlerden satın aldığı eski eşyaları biriktiren ve 330 metrekare dükkanını "antika müzesi"ne çeviren Mehmet Emin Ada, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Memleketi Kars'tan 1983 yılında Gebze'ye taşınan Ada, gezmeye gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda, 18. yüzyıl Kabe örtüsü tablosunu satın alarak antika koleksiyonunun ilk parçasını elde etti.

Eski eşyalara ve antika parçalara ilgisi günden güne artan Ada, askerlik dönüşü de gezdiği şehirlerden koleksiyonuna aldığı parçalarla tutkusunu sürdürdü. 15 yıl önce ziyaret ettiği Sakıp Sabancı Müzesi'ne hayran kalan Ada, yıllardır deposunda sakladığı parçaları, kendisine ait 330 metrekare dükkanda sergileyerek meraklıların ilgisine sundu.

Ada, oluşturduğu alanda dikiş makinesi, ütü, buharlı ütü, kamera, makas, güğüm, tencere, anahtar, tablo, şakuller, dünya savaşlarında kullanılan askeri malzemeler, Osmanlı dönemine ait tapular, fosiller, taşlar, Kabe örtüleri, mataralar, daktilolar, şamdanlar, biblolar, koltuk takımları ve müzik kasetlerinden oluşan 4 bin parçayı sergiliyor.

"Burayı ziyarete gelen mutlaka atasına ait bir şeylerle karşılaşıyor"

Boş zamanını ve emeğini antika parçalara harcadığını anlatan 56 yaşındaki Ada, AA muhabirine, yaptığı işten keyif aldığını ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ada, dikiş makineleri koleksiyonu, çok zengin ütü, ibrik, bakır, farklı türde taşlar, fosiller gibi koleksiyonlarının bulunduğunu anlatarak, "Taşı da seviyorum. İnsanlar bir ev veya araba aldığında nasıl mutlu oluyorsa ben de dolaşıp eski bir parça bulduğum zaman sürekli o mutluluğu yaşıyorum. Bir de bence tüm güzellikler eski dönemlerde var. Ne arıyorsak eskiye bakıp buluyoruz. Huzuru da orada buluyoruz." diye konuştu.

Oluşturduğu alanda güzel duygular yaşandığını dile getiren Ada, "Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngilizlerin Çanakkale'de kullandığı dürbünler var. Değişik teçhizatlar ve silahlar bulunuyor. Burayı ziyarete gelen mutlaka atasına ait bir şeylerle karşılaşıyor ve hoşlarına gidiyor. Hatta bazıları elinde olan antikaları buraya getirerek bana veriyor." ifadelerini kullandı.

Ada, eskiyi yaşamanın kendisine huzur ve mutluluk verdiğine değinerek, "Dedeme ait malzemeler de mevcut burada, o nedenle ben burada geçmişe baktığım zaman tüm huzuru buluyorum." dedi.

Tuttuğu depoda malzemelerin zarar görmeye başlamasıyla dükkanını sergi alanına çevirdiğini aktaran Ada, şunları kaydetti:

"Antika koleksiyonunu bir araya toplamak kolay değil. Her birinin ayrı anısı var. Bazen karşılarına geçip birebir konuşuyorum. İşten sıkıldığımda İstanbul'a gidip antikacılardan bulduğum parçaların hepsinin anısı var. Mutluluk geçmişte kesinlikle, gelecekte değil."