Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, On İkinci Gece'nin prömiyerini yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, On İkinci Gece'nin prömiyerini yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Shakespeare'in 'On İkinci Gece' oyununu Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki prömiyerle izleyiciye sundu. Yönetmen Güray Dinçol'a çiçek takdim edilen gecede, yaşamını yitiren sanatçı Şafak Karali için anı köşesi hazırlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, William Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyununu izleyiciyle buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güray Dinçol'un yönetmenliğindeki oyunun prömiyeri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
"Karar" oyunuyla 17 Ekim'de 29. sanat yılının perdesini açan Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen oyunda İbrahim Aydın, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Senem Akman Muratoğlu, Sevcan Kuş Efe, Su Özdemir, Tuğra Can Bıçak, Ufuk Tuncer, Volkan Dinç, Yusuf Ferhat Kanat ve Çağla Akarsu sahne aldı.
İzleyicilerin beğenisini kazanan oyunun yönetmeni Dinçol'a, oyunun ardından çiçek takdim edildi. ???????
Öte yandan gecede, geçen günlerde yaşamını yitiren Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçısı Şafak Karali için özel anı köşesi hazırlandı.???????