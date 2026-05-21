Emine Erdoğan himayesinde KKTC'de Türk Mutfağı Haftası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında KKTC'de "Bir Sofrada Miras" temalı gastro diplomasi programı düzenlendi. Girne Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği, Eğitim Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA iş birliğiyle hayata geçirildi. Program, Emine Erdoğan'ın Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla hazırlanan video mesajının katılımcılara izletilmesiyle başladı.

KKTC'de bulunan 16 farklı üniversitenin Gastronomi ve Turizm bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 100 uluslararası öğrenci, Türk mutfağının yüzlerce yıllık tarihinden gelen geleneksel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikte; pöç çorbası, zeytinli börek, lahmacun, abugannuş, damat dolması, alinazik ve baklava katılımcılara sunuldu. Türk mutfağının seçkin örneklerinden oluşan menü, öğrencilerden tam not aldı.

"Bir Sofrada Miras"

Programda konuşan Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Recep Şehitoğlu, Türk Mutfağı Haftası'nın her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını belirterek, "Sizlerin de malumları olduğu üzere her sene 21 ve 27 Mayıs haftası Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmakta. Bu sene de 2026 yılının teması 'Bir Sofrada Miras' olarak tanımlandı" dedi.

Şehitoğlu, Türk Mutfağı Haftası'nın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu kapsamda Türkiye'de ve yurt dışındaki misyonlarımızda bir takım faaliyetler icra ediliyor. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde bu sene ilk defa bir gastro diplomasi faaliyeti yapalım istedik. Bunu da Türk Mutfağı Haftası'yla birleştirelim istedik" diye konuştu.

Dört paydaş kurumun koordinasyon içerisinde çalıştığını kaydeden Şehitoğlu, "İletişim müşavirliğimiz, eğitim müşavirliğimiz, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA olarak bir araya geldik. Koordinasyon çerçevesinde böylesine harika bir program ortaya çıkardık diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrenciler Türk mutfağıyla tanıştı

Etkinliğe özellikle gastronomi eğitimi alan uluslararası öğrencilerin davet edildiğini belirten Şehitoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler tabii ki burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrencileri kabul ettik. ve bunlardan da özellikle gastronomi okuyan öğrencileri seçtik ki bunlar yarın bir gün mezun olduklarında ve kendi ülkelerine döndüklerinde ya da dünyanın farklı noktalarında aşçılık mesleğini icra ettiklerinde kendi menülerine Türk mutfağından menüler ekleyebilsinler istedik."

Üniversitelerle iş birliği yapıldığını ifade eden Şehitoğlu, "23 tane üniversitemize yazılar yazdık ve onlardan kendi gastronomi bölümünde eğitim alan öğrencilerini yönlendirmelerini istedik. Sizler de takip ettiniz. Bu muazzam manzara ortaya çıktı ve öğrencilerimiz bugün burada hem şeflerimizi dinlediler hem Türk mutfağının kadim kültürüne aşina oldular" dedi.

Öğrencilerin etkinlik sayesinde önemli bir deneyim kazandığını vurgulayan Şehitoğlu, "Bu kapsamda kendilerine inanılmaz derecede bir 'know-how' yüklediler diye düşünüyorum. Bundan sonra da onların gelecekte oluşturacakları işlerde ya da çalıştıkları alanlarda gastronomi ile ilgili çalıştıklarında Türk mutfağı ile ilgili bir ilişkileri ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bu programın en büyük çıktısı bizim için budur" şeklinde konuştu.

Şehitoğlu, programın aynı zamanda Türkiye'nin gastro diplomasi faaliyetlerine verdiği önemin de göstergesi olduğunu belirterek, "Bizler İletişim Başkanlığı olarak kamu diplomasisi dairesi başkanlığı altında zaten bir takım faaliyetler yapıyoruz. Bunlar içerisinde kültürel diplomasi faaliyetleri, eğitim diplomasisi faaliyetleri ve gastro diplomasi faaliyetleri var. Öte yandan spor diplomasisi faaliyetleri ve bilim diplomasisi faaliyetleri de icra ediyoruz" dedi.

"Türkiye'nin kadim kültüründen gelen Türk mutfağını burada da tanıtmış olduk"

Türk mutfağının uluslararası öğrencilere tanıtıldığını kaydeden Şehitoğlu, "Dolayısıyla biz bugün burada gastro diplomasi faaliyetleri yaparak aslında Türkiye'nin kadim kültüründen gelen o Türk mutfağını burada da bir şekilde tanıtmış olduk. Buradaki uluslararası öğrencilere tanıtmış olduk" ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilerin Türk mutfağının özgün reçetelerinden hazırlanan yemekleri tattığını belirten Şehitoğlu, "Şeflerimizin Türk mutfağının özgün reçetelerinden oluşturulan yemekleri yiyecekler, yemekleri tadımlayacaklar. Bu anlamda da programın iyi bir şeye vesile olduğunu düşünüyorum" dedi. - GİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı