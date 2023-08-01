Kızıltepe'de İkinci Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızıltepe ilçesinde ikinci gençlik merkezi törenle hizmete açıldı. Gençlik merkezleri, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve eğitimler alabileceği önemli mekanlar olarak hizmet verecek.

Kızıltepe ilçesindeki ikinci gençlik merkezi törenle hizmete açıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı sınav süreçlerini desteklemek, gençlerin her alanda gelişimlerini sağlamak, onlara yeni ufuklar kazandırmak, modern kütüphane ortamı sunmak, çeşitli kurs ve eğitimlerle 8. ve 12. sınıflar için deneme sınavları yapmak için kentte kurduğu Gençlik merkezlerinin 7'ncisini Kızıltepe'de hizmete açtı.

Yenikent Mahallesi'ndeki merkezin açılışına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, daire başkanları, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin ve gençler katıldı.

Vali Demirtaş, gençlik merkezlerinin; gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve eğitimler alabileceği önemli mekanlar olduğunu belirterek, 10 ilçeye gençlik merkezleri kazandırmak için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Gençlerin her alanda başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak Mardin'imizde 7. Kızıltepe ilçemizde ise 2. gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız; gençlerimizi güçlü, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek ve potansiyellerini maksimum düzeyde ortaya çıkarabilmeleri için onlara destek olmaktır. Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Merkezin Kızıltepe ilçemize hayırlı olmasını dilerken, tüm gençlerimizi bu merkezlerimizde buluşmaya ve birlikte yeni projelerin peşinden koşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra kesilen kurdele ile merkezin açılışı yapıldı.

Merkezi gezen Vali Demirtaş, gençlerle sohbet etti.