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Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktadaki renk ayrımı dronla görüntülendi

Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktadaki renk ayrımı dronla görüntülendi
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Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada iki farklı renkte akan sular dronla görüntülendi. Toprak yapısı nedeniyle kızıl-kahverengi akan Acısu, açık renkli Kızılırmak ile keskin bir renk sınırı oluşturarak vadi boyunca görsel şölen sundu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile kentteki kollarından Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada iki farklı renkte akması dronla görüntülendi.

Bölgedeki toprak yapısı sebebiyle kızıl ile kahverengi tonda akan Acısu, daha açık renkteki Kızılırmak'ın suyuyla buluştuğu mevkide güzel görüntüler oluşturdu.

Kızılırmak ve Acısu arasında belli bir mesafe boyunca keskin bir renk sınırı oluşması dikkati çekti.

Yeşil doğanın ortasından menderes çizerek akan iki renkli ırmağın vadi boyunca görsel şölen sunması dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
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