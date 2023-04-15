Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere! İşte Kız Kulesi'nin son hali

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Kulenin son hali dron ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.