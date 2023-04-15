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Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere! İşte Kız Kulesi'nin son hali

Kültür Sanat Haberleri

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Kulenin son hali dron ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin birçok yerinde ve etrafındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul'un önemli simgelerinden olan tarihi yapının büründüğü yeni hali görenlerin dikkatini çekiyor.

Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere! İşte Kız Kulesi'nin son hali

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çevre düzenlemeleri devam eden Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması bekleniyor. Kız Kulesi'nin son hali dron ile havadan görüntülendi.

Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere! İşte Kız Kulesi'nin son hali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kız Kulesi İstanbul Üsküdar Kültür Sanat Güncel Haberler

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