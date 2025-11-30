Haberler

Kırşehirli Gençler Aydın'da Umudu Yeşertiyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Farklı Etkinliklerde Sosyalleşme Öğrenci Topluluğu, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde fidan dikim etkinlikleri düzenleyerek dayanışma projelerinde yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ile Aydın'a gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Farklı Etkinliklerde Sosyalleşme Öğrenci Topluluğu, orman yangınlarından etkilenen alanda fidan dikti, etkinlikler düzenledi.

"Kültürle Yeşeren Dayanışma: Kırşehirli Gençler Aydın'da Umudu Sahneliyor" projesiyle kente gelen 17 öğrenci Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerde dayanışma desteği vermeyi amaçlayan projeyle öğrenciler, Çine ilçesi Kavşıt Mahallesi'nde fidan dikim etkinliğine katıldı.

Ahi Evran Üniversitesi Farklı Etkinliklerde Sosyalleşme Öğrenci Topluluğu Başkanı İrem Nur Atalay, ÜNİDES kapsamında faaliyetler yürüttükleri belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığına destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Efeler ilçesindeki İmamköy İlkokulu'na da giden üniversite öğrencileri, çocuklarla yüz boyama çalışmaları yaptı, palyaço gösterisiyle eğlenceli anlar yaşattı, müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat
