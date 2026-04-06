Kırşehirli doğaseverler Gönül Dağı'na tırmandı

Kırşehirli doğaseverler, "Dünya Sağlık Günü" etkinlikleri kapsamında Gönül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kırşehir İl Temsilciliği'nin organize ettiği etkinliğe, dağcıların da aralarında bulunduğu 35 doğasever katıldı.

Kaman ilçesinin Demirli köyü meydanında bir araya gelen grup, TDF İl Temsilcisi Erdal Özbek in yaptığı bilgilendirmenin ardından yürüyüşe başladı.

Doğaseverler, bulutlu hava, şiddetli rüzgar, eğimli ve yer yer karlı arazide yaptıkları tırmanışta, zirveye güçlükle ilerledi.

Gönül Dağı'ndaki 3 tepeden biri olan, 1840 metre yüksekliğindeki Neşet Ertaş Tepe zirvesine 3 saatlik tırmanışla ulaşan grup, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

"Dünya Sağlık Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı'nın da katıldığı tırmanışa katılanlar, daha sonra dönüşe geçerek etkinliği tamamladı.