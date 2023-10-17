Kırşehir'e Basın Müzesi Kurulması İçin Çalışmalara Başlandı

Kırşehir Basın Konseyi'nin girişimleriyle Ahilik Külliyesi içerisinde oluşturulacak basın müzesi için çeşitli objeler toplanıyor. Müzede, eski Kırşehir gazetelerinin nüshaları, gazete kupürleri, kamera, fotoğraf makinesi ve eski fotoğraflar da yer alacak.

Kırşehir'e basın müzesi kurulması için çalışmalara başlandı.

Ahilik Külliyesi içerisinde, Kırşehir Basın Konseyi'nin girişimleriyle oluşturulacak basın müzesi için kentteki gazeteciler ile basın sektöründe daha önce çalışmışlardan bağış yoluyla çeşitli objeler toplanıyor.

Ziyaretçilerine kentteki önemli olay ve gelişmelerin haber örneklerini de sunacak olan müzede, eski Kırşehir gazetelerinin nüshaları, gazete kupürleri, kamera, fotoğraf makinesi ve eski fotoğraflar da yer alacak.

Gazetecilere müze hakkında bilgi veren Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, gelecek yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde müzeyi açmayı planladıklarını söyledi.

Basın müzesi için uzun uğraşlar verdiklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"1870 yılında kurulan Kırşehir Belediyesi ve o günden bu yana da şehrimizin basın tarihi var. 'Neden şehrimizin basın müzesi olmasın' diye adım atarak, yaklaşık 4 yıldır müzenin şehre kazandırılması için çalışma yaptık. Şehrimizin tarihini daha ileriye taşıyabilecek süreci de başlatmış oluyoruz. Burada Kırşehir'in ilk çıkan gazeteleri olacak, gazeteci arkadaşlarımızın bizlere bağışladığı daktilo, fotoğraf makinesi, matbaa malzemeleri olacak. Burada zengin bir arşiv oluşmasını bekliyoruz. Kırşehir'deki önemli olaylardan Akpınar depremi, Hirfanlı'ya hidroelektrik santrali yapılmış, Kırşehir ilçe olmuş, sonra tekrar il olmuş, Osman Bölükbaşı'nın yargılanması, 15 Temmuz darbe girişimi gibi konulardaki gazete arşivlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz."

Bir televizyon kanalı sahibi Hasan Eraslan da "32 yıldır yayın yapıyoruz. Basın müzesi için elimizden gelen gayret ve desteği göstereceğiz. Televizyonu ilk açtığımız yıllardan itibaren kullandığımız malzemelerden müzeye hediye ettik. Diğer gazeteci arkadaşlar da aynı şekilde destek olacaklardır." diye konuştu.

Gazeteci Sait Uyar da müzenin şehre ve basın hayatına katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.