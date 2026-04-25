Kırşehir'de Sakura Festivali ve Plastik Sanatlar Sergisi Açıldı

Kırşehir'de Sakura Festivali ve Plastik Sanatlar Sergisi Açıldı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kültürlerarası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali'nin açılışı Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kültürlerarası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali'nin açılışı Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile Japonya Büyükelçisi Tamura Masami katıldı.

Programda konuşan Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, iki ülke arasındaki dostluğun önemli sembollerinden birinin Kaman Kalehöyük Müzesi ve burada yürütülen arkeolojik kazılar olduğunu belirtti. Japonya'da ilkbaharın simgesi olan kiraz çiçeklerini bu etkinlik vesilesiyle izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Masami, kültürel etkileşimden duyduğu memnuniyeti belirtti. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise festivalin, Türkiye ile Japonya arasında yıllar içinde gelişen sevgi, saygı ve dostluğun kıymetli bir yansıması olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında Atsuko Suetomi tarafından koto konseri verildi. Programa katılan vatandaşlardan Defne Torun, organizasyonu kültürel etkileşim açısından önemli bulduğunu ifade ederken, Ali Bergal ise Türk ve Japon dostluğunu yansıtan etkinliğin kendisini mutlu ettiğini aktardı.

Program, müze alanı gezisi, sergi açılışı ve yöresel eğlencelerle devam etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
