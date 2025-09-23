Haberler

Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı Açıldı

Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyelerinin katılımıyla Ahi Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Fuar 27 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, "Ahi Kitap Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Cacabey Meydanı'ndaki Ahi Kitap Fuarı'nın açılışı, Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Vali Demiryürek, açılıştaki konuşmasında, 38. Ahilik Haftası'nda Ahi Kitap Fuarı'nı Kırşehirli okuyucularla buluşturduklarını söyledi.

Ahi Evran'ın anısına gerçekleştirilen Ahilik Haftası kapsamında, kitap severlerin de unutulmadığını dile getiren Demiryürek, "Kitabı inancının ve medeniyetinin merkezine almış milletin mensupları olarak yaptığımız organizasyonda, bu işin kitapla olacağı inancındayız. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi, Kırşehirli vatandaşlarımızı kitap fuarıyla da birleştirmek istedik. Fuara gelen esnafımıza, organizasyonu gerçekleştirenlere de teşekkür ediyoruz. Ahi Kitap Fuarı ilimize şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Milletvekili Erkan da öğrencilerin kitapları çok sevdiğini, onların okuma ve kitaplara olan ilgisinin artması için tüm etkinlikleri desteklediklerini belirtti.

Vali Demiryürek ve protokol üyeleri, daha sonra stantları gezdi.

Meydanda 55'in üzerinde yayınevinin stant açtığı fuar, 27 Eylül'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi

İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemediler
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli bakan, askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Hermon'dan ayrılmayacağız

Askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Buradan ayrılmayacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.