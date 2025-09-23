Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı Açıldı

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, "Ahi Kitap Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Cacabey Meydanı'ndaki Ahi Kitap Fuarı'nın açılışı, Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Vali Demiryürek, açılıştaki konuşmasında, 38. Ahilik Haftası'nda Ahi Kitap Fuarı'nı Kırşehirli okuyucularla buluşturduklarını söyledi.

Ahi Evran'ın anısına gerçekleştirilen Ahilik Haftası kapsamında, kitap severlerin de unutulmadığını dile getiren Demiryürek, "Kitabı inancının ve medeniyetinin merkezine almış milletin mensupları olarak yaptığımız organizasyonda, bu işin kitapla olacağı inancındayız. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi, Kırşehirli vatandaşlarımızı kitap fuarıyla da birleştirmek istedik. Fuara gelen esnafımıza, organizasyonu gerçekleştirenlere de teşekkür ediyoruz. Ahi Kitap Fuarı ilimize şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Milletvekili Erkan da öğrencilerin kitapları çok sevdiğini, onların okuma ve kitaplara olan ilgisinin artması için tüm etkinlikleri desteklediklerini belirtti.

Vali Demiryürek ve protokol üyeleri, daha sonra stantları gezdi.

Meydanda 55'in üzerinde yayınevinin stant açtığı fuar, 27 Eylül'e kadar açık kalacak.