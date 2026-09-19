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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası'nda engelli bireyler el emeği ürünlerini sergiliyor

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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası'nda engelli bireyler el emeği ürünlerini sergiliyor
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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan Üreten Eller Sokağı'nda, engelli bireyler ile Türkiye Beyazay Derneği üyelerinin el emeği ürünleri sergilendi. Vali Demiryürek ve protokol stantları gezdi; Vali, otizmli bireyi çizimi için tebrik etti.

Kırşehir'de düzenlenen 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan "Üreten Eller Sokağı"nda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen engelli bireyler ile Türkiye Beyazay Derneği üyelerinin hazırladığı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ahilik Haftası etkinlikleri içerisinde Cacabey Meydanı'nda kurulan stantları Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve şehir protokolü gezdi. Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi standı ilgi gördü.

Farklı illerden Kırşehir'e gelen engelli bireylerin kendi elleriyle hazırladığı ürünlerin sergilendiği stantlarda el sanatlarından çeşitli çalışmalara kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. "Üreten Eller Sokağı"nda açıklamalarda bulunan Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün buradayız, Üreten Eller Sokağı'ndayız. 39. Ahilik Haftası kutlamaları vesilesiyle etkinlikte Beyazay, özel bireylerimizin yaptıkları ürünleri tanıtıyorlar" dedi.

Stant ziyaretleri sırasında renkli ve duygusal anlar da yaşandı. İnegöl'den etkinliğe katılan otizmli birey Ali Doğan, kara kalem çalışmasıyla Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in portresini çizdi. Çizim çalışmasını yakından inceleyen Vali Demiryürek ve beraberindeki protokol üyeleri, yeteneğinden dolayı Ali Doğan'ı tebrik etti. Demiryürek, el emeği çalışması için Doğan'a teşekkür etti.

Ahilik Haftası kapsamında açılan "Üreten Eller Sokağı"nın etkinlikler boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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