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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kapsamında yöresel yemekler yarıştı

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kapsamında yöresel yemekler yarıştı
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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

Cacabey Meydanı'ndaki yarışmada, jüri üyeleri ve il protokolü "Yöresel Yemek" ve "Ahi Sofrası" kategorilerindeki lezzetleri tadarak değerlendirme yaptı.

Toplam 33 kadının katıldığı yarışmada, "Ahi Sofrası" kategorisinde Havin Kocabey'in hazırladığı "besmeç burger" ile "Yöresel Yemek" kategorisinde Emine Aslan'ın "tereyağlı kaymaklı bazlama" birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara altın verildi.

Yarışmada yöresel yemekleri inceleyen şef Cüneyt Asan, Kırşehir'in yöresel ve geleneksel yemeklerinin Ahilik Haftası vesilesiyle gelecek kuşaklara taşınarak kayıt altına alındığını söyledi.

Asan, "İnanılmaz bir çalışma var. Bu çalışmaların içinde en başta teşekkür etmemiz gereken Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi. Gerçekten son 10 yılda mutfak ve gastronomi adına olağanüstü işlerle bize yol göstererek bugün ülkemizde artık 5 yıldızlı şeflere ve mutfaklara sahip olduk. Bunun için de kendisine özel teşekkür ediyoruz. Yemek bir kültür, hikayedir. Acısıyla, tatlısıyla, ekşisiyle, turşusuyla aslında hayatımızdır. İşte böyle bir kültürün, medeniyetin çocuklarıyız." diye konuştu.

Yarışmanın ardından konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Altuğ Çağlar, yarışmaya katılarak çaba gösterenleri takdiri hak ettiğini belirtti.

Yemekleri hazırlayan yarışmacılar ve onları tadan jüri??????? başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Çağlar, yarışmanın Kırşehir gastronomisi için çok önemli bir kazanım olduğunu, kente özgü lezzetlerin farkındalığının artırıldığını söyledi.

Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, farklı fikirlerle özenle hazırlanan tüm yemekler için yarışmacılara teşekkür etti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de yarışmadaki herkesin aslında gönüllerin birincisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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