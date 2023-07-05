Kırşehir Belediyesi Kuşdilli Mahallesi'nde Kültür ve Taziye Evi Açtı

Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan Kuşdilli Mahallesi Pelin Yüksel Kültür ve Taziye Evi hizmete girdi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, evin mahalle halkına ve Kırşehir'e hayırlı olmasını diledi ve kültürel faaliyetlerin bu mekanda sürdürülebileceğini belirtti.

Kırşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuşdilli Mahallesi Pelin Yüksel Kültür ve Taziye Evi hizmet vermeye başladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mahalle halkının taziye, düğün, nişan ve çok amaçlı kültürel faaliyetler için kullanımına sunulan Kuşdilli Pelin Yüksel Kültür ve Taziye Evi'nin mahalle halkına ve Kırşehir'e hayırlı olmasını diledi. Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Biz Kırşehir Belediyesi olarak halkımızın düğün, nişan, sünnet gibi kültürel faaliyetleri ile taziyelerinin kent kimliğini bozan ortamlardan kurtularak, taahhüt ettiğimiz ve yaptığımız kültür ve taziye evlerinde, bilinen adreslerde sıhhatli bir şekilde faydalanmasını planlıyoruz. Kültür ve taziye evleri olarak verdiğimiz taahhütlerden birini daha Kuşdilli Mahallesi'nde tamamlayarak mahalle halkımızın kullanımına sunduk. Kuşdilli Pelin Yüksel Kültür ve Taziye Evi'nde mahallelilerimizin kültürel faaliyetlerini sürdürebilecekleri, hem cenazelerde taziye evi olarak hem de düğünlerde kullanılacak; aynı zamanda çok amaçlı kültürel faaliyetler için de kullanılabilecek bir alanı hazırladık. Kültür ve Taziye Evi, mahallemize yakışan bir mekan oldu. Sosyal donatıları, lavabosu, mutfağı, tuvaleti ve salonları modern bir yapıya daha kavuşmuş olduk. Kuşdilli Pelin Yüksel Kültür ve Taziye Evi'nin yapımında destek sunan Faruk Yüksel'e de teşekkürlerimi sunuyorum."