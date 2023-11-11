Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla şarkıcı Manuş Baba sahne aldı. Konserde Manuş Baba, sevilen şarkılarını seslendirdi ve Belediye Başkanı tarafından çiçek verildi. Etkinlik dans gösterisiyle sona erdi.

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.

Manuş Baba, Kırklareli Belediyesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şarkıcıya çiçek verdi.

İnsanlığın barışa olan inancını asla kaybetmemesi gerektiğini belirten Manuş Baba, "Daha adil ve barış dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam etmeliyiz. Yaşasın barış." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir düğün salonunda resepsiyon düzenlendi.

Kesimoğlu, yaptığı konuşmada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti demek olduğunu belirten Kesimoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'i yaşatmaya ant içtiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ile protokol üyeleri kurtuluş pastasını kesti.

Etkinlik dans gösterisiyle sona erdi.