Kırklareli'nde Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Gelin Başı Çatma Geleneği Canlandırıldı

Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde gerçekleştirilen "Bağ Bozumu Şenlikleri"nde, "gelin başı çatma" geleneği canlandırıldı.

Köyde düzenlenen programda, unutulmaya yüz tutmuş gelenekler hatırlatıldı.

Yeni gelinlerin belli olması amacıyla hayat bulan "gelin başı çatma" geleneği de şenlikler kapsamında canlandırıldı. Yeni evlenen iki geline tülbent bağlandı ve başlarına çember şeklinde boncuk ve pullarla süslenmiş başlık takıldı.

Daha sonra kadınlar tarafından yöresel kıyafetlerle maniler söylendi.

Yeni gelinlerden İlayda Gemici, AA muhabirine, geleneği canlandırdıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Bu geleneğin çok eski olduğunu dile getiren Gemici, "Yeni gelinlerin kendi düğünlerinden sonraki ilk cemiyette başları çatılıyor. Bildiğim kadarıyla eskiden kuaför yokmuş. Yeni gelin olduğunu belirtmek için saçlarını bu şekilde süslüyorlarmış." dedi.

Köy sakinlerinden 55 yaşındaki Semra Durgut ise özel günlerde geleneklerini yaşattıklarını belirtti.

Gençlerin bu geleneğe çok ilgi gösterdiklerini aktaran Durgut, birçok kişinin gelinlerle fotoğraf çektirdiğini söyledi.