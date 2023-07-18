Kırklareli Barosu'nun 70. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'ndaki tören, Baro Başkan Yardımcısı Ayşegül Tükel Yüzkollar ve avukatların anıta çelenk bırakması ile başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yüzkollar yaptığı konuşmada, Kırklareli Barosu'nun kuruluşunun 70. yılını kutladı.

Baronun temellerinin 1953'te 17 avukat tarafından atıldığını belirten Yüzkollar, "Hukukun üstünlüğünü, adaletin vazgeçilmezliğini, hayatın tüm alanlarında ihtiyaç duyulan eşitliği sağlamak için gereken çözüm yollarını, Kırklareli Baro'muzun öncülüğünde hep beraber bulacağımıza inancımız tamdır. Bize güç veren ve tüm çözümleri içerdiğine inandığımız Cumhuriyet'in tarafı olduğumuzu belirterek bir Cumhuriyet kurumu olan Kırklareli Baro'muzun 70. yılını kutlarız. Bu çınarın yapraklarında daha nice aydınlık yarınlara ulaşmayı diliyoruz." diye konuştu.