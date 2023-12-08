Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden "İşgal Altındaki Ukrayna'da Kırım Tatarları" toplantısı Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu: "Masaya oturmak için önce bu işgalci devlet, işgal ettiği topraklardan gitmeli" 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Kırım Türkleri Kültür...

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden "İşgal Altındaki Ukrayna'da Kırım Tatarları" toplantısı

Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu: "Masaya oturmak için önce bu işgalci devlet, işgal ettiği topraklardan gitmeli"

ANKARA - 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde "İşgal Altındaki Ukrayna'da İnsan Hakları ve Kırım Tatarları" konulu toplantı düzenlendi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olaylara nedeniyle insani şartlardan uzak yaşayan Kırım Türkleri'ne dikkati çekmek için "İşgal Altındaki Ukrayna'da İnsan Hakları ve Kırım Tatarları" toplantısı düzenlendi. Toplantıda bölgede yaşayan insanların sorunları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, insan haklarının önemini vurgulayarak, "Bu siyasetle alakalı olan bir hak değil. İnsan olmanın getirdiği bir hak. Kırım tatar milli hareketi aynı zamanda bir insan hakları hareketiydi. Sovyetler birliği zamanında kırım tatar milli hareketi, milli hareket olarak nam kazandı ama aynı zamanda Dünya'da insan hakları olarak danam kazandı, itibar kazandı saygı gördü. Rusya Ukrayna'yı işgal etti, burada savaş suçu işliyor ve soykırım uyguluyor. Ukrayna halkı burada kendi topraklarını koruyor" diye konuştu.

Toplantının devamında Kırım halkı için çok önemli bir figür olan, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'da yaşanan olaylara değindi. Yüzlerce çocuğun anne ve babasız kaldığını belirten Kırımoğlu, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da yaşananlarla alakalı yaptığı açıklamalara, Dışişleri Bakanlığı'nın her bir tutuklamaya karşı gösterdiği tepkilerine rağmen işkenceler ve yakalamalar devam etmekte. Yüzlerce çocuk anne, babasız kaldı. O çaresiz çocuklara yardım eden insanlara da baskı yapılıyor ve hapse atılıyor. Barış hakkında çok sözler gördüm. Aracılar ateşkes olsun masaya oturalım diyorlar. Neden masaya oturalım? Masaya oturmak için önce bu işgalci devlet, işgal ettiği topraklardan gitmeli" dedi.

Ayrıca toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna -Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Grubu Eş Başkanı Ahmet Çiygöz katıldı. Öte yandan Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dymytro Lubinets video mesaj gönderdi.