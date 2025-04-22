Kırıkhan'daki Gölbaşı Gölü, Nilüferler ve Göçmen Kuşlarla Canlanıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ilkbaharın gelişiyle nilüferlerle kaplanan Gölbaşı Gölü, göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen göldeki nilüferler, havanın ısınmasıyla çiçek açtı.

Nilüferlerin yeşil yaprakları ve sarı çiçekleriyle renklenen göl, göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler de Gölbaşı Gölü'nü ziyaret ediyor. Ziyaretçiler hem nilüferlerle kaplanan gölü fotoğraflıyor hem de bölgedeki kuşları gözlemliyor.

"Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı misafirlerimiz geliyor"

Adalar Mahallesi'nin muhtarı Kemal Kangal, AA muhabirine gölün, mahalleleri açısından bulunmaz nimet olduğunu söyledi.

Gölde farklı balık türlerinin bulunduğunu dile getiren Kangal, sulak alanı sosyal medyadaki paylaşımlardan gören kişilerin bölgeyi hareketlendirdiğini belirtti.

Kangal, ziyaretçiler için gölün çevresinde düzenleme yapılmasını istediklerini ifade ederek, "Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı misafirlerimiz geliyor ancak onları ağırlayacak yerimiz yok. Etraf düzenlenip biraz yatırım yapılsa daha iyi olur. Hatay'ın en güzel gölü burada. Buraya her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.