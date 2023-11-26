Kırgızistan Kültür Günleri Ankara'da Başladı

Kırgızistan Kültür Günleri'nin açılışı Ankara'da yapıldı

KIRGIZİSTAN Kültür Günleri'nin açılışı, Ankara'daki Büyük Tiyatro'da düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Kırgızistan Kültür Günleri'nin açılışının yapıldığı programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Timurlan Azhymaliev'in yanı sıra davetliler katıldı. Program kapsamında, geleneksel Kırgız el sanatlarından örnekler sergilendi. Ardından Kırgız sanatçılar tarafından geleneksel çalgılarla müzik dinletisi icra edildi. Daha sonra Türkiye'de öğrenim gören Kırgız öğrenciler tarafından geleneksel elbiselerinin sergilendiği mini bir defile yapıldı. Bakan Yardımcıları Mumcu ve Azhymaliev, burada sanatçıların performanslarını izledi ve sergideki eserleri inceledi.

'İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Programda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kırgızistan Kültür Günleri'nin ilkini düzenlediklerini söyleyerek, "Türk Dünyası'nda, aynı kandan, aynı coğrafyadan beslendiğimiz kültürel faaliyetlerin bir arada olduğu etkinlikler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Özellikle Türk Dünyası'nın, Türksoy'un ve Türk Devletler Teşkilatı'nın bu dönemki katkılarıyla çok yoğun iş birlikleri içerisindeyiz. Burada bugün Kırgızistan Kültür Günleri'ni; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı, Kırgızistan'ın 32'inci bağımsızlık yılı ve Cengiz Aytmatov'un 95'inci doğum yılı münasebetiyle gerçekleştiriyoruz. Biz, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem veriyoruz. İki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.