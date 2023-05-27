Kırgızistan'da Türk yemekleri tanıtıldı

Kırgızistan'da bir özel televizyon kanalında 'Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla Türk yemekleri tanıtıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünün desteğiyle Kanal 7'de 'Türk Tatları' adlı yemek programı yayınlandı.