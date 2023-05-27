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Kırgızistan'da Türk yemekleri tanıtıldı

Kırgızistan'da Türk yemekleri tanıtıldı

Kültür Sanat Haberleri

Kırgızistan'da bir özel televizyon kanalında 'Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla Türk yemekleri tanıtıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünün desteğiyle Kanal 7'de 'Türk Tatları' adlı yemek programı yayınlandı.

Kırgızistan'da bir özel televizyon kanalında "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Türk yemekleri tanıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünün desteğiyle Kanal 7'de "Türk Tatları" adlı yemek programı yayınlandı.

Programa, kanalın müdürü İlyazbek Baltaşev, Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alparslan Akıncı ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta katıldı.

Kanal 7 muhabiri Janara Narmatova'nın sunuculuğunu yaptığı Türk Tatları adlı yemek programının konuğu, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği aşçısı Yılmaz Aşcı oldu.

Aşcı, Türk mutfağından tarifler vererek hazırladığı bazı lezzetleri izleyicilerle buluşturdu.

Söz konusu program, yıl boyunca haftada üç gün sürecek.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Kültür Sanat

Kırgızistan Kanal 7 Kültür Sanat Haberler

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