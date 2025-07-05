Kırgız-Türk İlişkileri Belgeseli Çekimleri Gölbaşı'nda Devam Ediyor

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığına bağlı Kırgız Sinema Kurumu Birliğince hazırlanan "Kırgız-Türk İlişkileri" belgeselinin çekimlerine, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde devam edildi.

Belgeselin dördüncü çekim ayağı kapsamında, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'ndeki Rahmankul Han Emekli Konağı'nda ilçede yaşayan Kırgızlarla röportaj yapıldı.

Kırgızlar, ilçeye geliş öykülerini ve kültürel geleneklerini belgesel ekibine anlattı.

Akkalpak Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Moşal Güven de Gölbaşı'ndaki Kırgız topluluğunun geçmişi ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Belgeselin, Kırgız-Türk kardeşliğini gelecek nesillere aktarmayı ve iki ülke arasındaki güçlü tarihi bağları öne çıkarmayı amaçladığı belirtildi.