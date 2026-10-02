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Kıraç, Niğde Valiliği yanındaki 6. Gastronomi Festivali'nde sahne aldı

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Kıraç, Niğde Valiliği yanındaki 6. Gastronomi Festivali'nde sahne aldı
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Şarkıcı Kıraç, Niğde'de düzenlenen 6. Gastronomi Festivali kapsamında Niğde Valiliği yanındaki alanda konser verdi. Alanı dolduran müzikseverler Kıraç'ın şarkılarına eşlik ederek performansı cep telefonlarıyla görüntülerken festival 11 Ekim'de sona erecek.

Şarkıcı Kıraç, Niğde'de düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" kapsamında konser verdi.

Niğde Valiliğinin yanında kurulan festival alanında düzenlenen konserde sahne alan Kıraç, müzikseverlerle buluştu.

Kıraç, kendine özgü yorumu ve geniş repertuvarıyla konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine konser boyunca eşlik etti.???????

Konser boyunca sanatçının performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenceli bir akşam geçirdi.

Festival, 11 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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