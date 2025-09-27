Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali Bilecik'te Başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali başladı.

Bilecik Valiliği, Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ile Geleneksel El Sanatları ve Çömlekçilik Derneğince, ilçeye bağlı Kınık köyünde gerçekleştirilen organizasyon, Kınık Köyü Camisi'nden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı.

Festival alanında son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehter takımının gösteri sunduğu festivalin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Akın Ağca, 7 yıl sonra festivalin ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyonu gelecekte geliştirmeyi planladıklarını anlatan Ağca, şunları kaydetti:

"Böylece Kınık'ımızın, Pazaryeri'mizin, Bilecik'imizin turizmdeki hak ettiği yerini alması için bir tuğla da biz koymuş olacağız. 'Hak ettiği yer.' diyorum. Gerçekten Bilecik, doğasıyla, kültürüyle, Osmanlı Devleti'ne başkentlik, kuruculuk yapmış olmasıyla önemli bir turizm, kültür ve tarih değeri."

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kınık köyündeki her evin bir hikayeye sahip olduğunu ifade eden Tekin, "Bu hikayeleri topraktan sanata dönüştüren insanlarımız var. Evlerinde yaptıkları çömlekleri ekonomiye kazandırıyorlar. Önce kendi köylerindeki ekonomiye katkıları var. Daha sonra da Pazaryeri'ne ve ülkemize katkı sunuyorlar." dedi.

Köy muhtarı Mehmet Gümüştekin'in de katılımcılara hitap ettiği açılış programı, halk oyunları gösterisi, kadınların yöresel kıyafetli defilesi ve çömlekler ile yöresel ürünlerin satıldığı stantların gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.