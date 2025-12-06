Haberler

Kilis'teki Mevlevihane Camii'nde İbadet Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören 500 yıllık Mevlevihane Cami, restorasyon çalışmalarının ardından 9 Mayıs 2024'te yeniden ibadete açıldı. Cami, Osmanlı mimarisi açısından önemli bir yapı olarak biliniyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan Kilis'teki Mevlevihane Cami'nde ibadet sürüyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Kilis'teki 500 yıllık Mevlevhane Camii'de hasar gördü. Depremin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarının başladığı Cami 9 Mayıs 2024'te yeniden ibadete açıldı. Tekke Mahallesi'nde bulunan ve günümüze ulaşan en eski Osmanlı mimari eserleri arasında yer alan camide ibadet sürüyor.

Mevlevihane Cami'de incelemelerde bulunan Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Erkmen, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını ifade ederek," 9 Mayıs 2024 tarihinde restore edilerek ibadete açılmıştı. Kilis'te 541 tane tescilli yapı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de Mevlevihane Cami. Beyaz kesme taştan inşa edildiği için yöre halkı tarafından Ak Tekke olarak da anılmaktadır. Mülkiyeti Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapı 6 Şubat depremlerinin ardından restore edilerek hizmete açıldı. Şu anda da ibadet sürüyor"diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz'in efsane lezzetlerini tattı

Tadı damaklarında kaldı: Dizi ekibi Karadeniz lezzetlerini denedi
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı

Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz'in efsane lezzetlerini tattı

Tadı damaklarında kaldı: Dizi ekibi Karadeniz lezzetlerini denedi
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

Köydeki evin altını kazdılar, tarihi değiştirecek hazine çıktı
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği dev maçı yönetecek
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış

Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek mesaj
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

"Silahlarımızı bırakmaya hazırız" diyen Hamas'ın tek bir şartı var
Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

Galatasaray otobüsüne saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.