Kilis'teki Mevlevihane Camii'nde İbadet Sürüyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan Kilis'teki Mevlevihane Cami'nde ibadet sürüyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Kilis'teki 500 yıllık Mevlevhane Camii'de hasar gördü. Depremin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarının başladığı Cami 9 Mayıs 2024'te yeniden ibadete açıldı. Tekke Mahallesi'nde bulunan ve günümüze ulaşan en eski Osmanlı mimari eserleri arasında yer alan camide ibadet sürüyor.

Mevlevihane Cami'de incelemelerde bulunan Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Erkmen, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını ifade ederek," 9 Mayıs 2024 tarihinde restore edilerek ibadete açılmıştı. Kilis'te 541 tane tescilli yapı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de Mevlevihane Cami. Beyaz kesme taştan inşa edildiği için yöre halkı tarafından Ak Tekke olarak da anılmaktadır. Mülkiyeti Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapı 6 Şubat depremlerinin ardından restore edilerek hizmete açıldı. Şu anda da ibadet sürüyor"diye konuştu.