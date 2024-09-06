Üye Girişi
Haberler

Kilis'te sahipsiz deve kuşu koruma altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te sahipsiz bir deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine gelen ekiplerin desteğiyle deve kuşu, hayvanat bahçesine götürülerek koruma altına alındı.

Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde arazide deve kuşunu gören vatandaşlar, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden de gelen ekiplerin desteğiyle deve kuşu, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Bitkin olduğu görülen deve kuşu, hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

kilis

Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Tahliyesi için hiçbir engel kalmadı

 İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

 Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

Amcasının aracı söküldü, ön koltukta bulunanlar umutları iyice tüketti
Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 6 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Eylül Sincan, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 4. yedek kim? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? PES 2025 ne zaman çıkacak? PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 çıkış tarihi! 7 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Akrep burcu yorumu! 7 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İlk ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim dönemi Kasım tatili ne zaman? 2024 MEB ara tatil tarihleri! Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat hapiste mi? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 transfer sezonu bitti mi, ara transfer sezonu ne zaman? Sıcak Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıcak Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi ne zaman, nerede çekildi? Amerika tarım dışı istihdam verileri ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi kaç bekleniyor?
title