Kilis'te Oylum Höyük'te Hititçe Tabletler Bulundu

KİLİS'teki Oylum Höyük'te yapılan kazılarda milattan önce 14-13'üncü yüzyıllara ait tabakalarda Hititçe ve Akadça çivi yazılı tabletler ile Hititli yöneticilere ait bullalar bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kilis Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında kazılar devam ediyor. Kazı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Atilla Engin, "2025 yılı kazılarında milattan önce 14- 13'üncü yüzyıllara tarihlenen yerleşim tabakalarında ele geçen ikisi Hititçe, ikisi Akadça olan 4 adet çivi yazılı tablet ve tablet parçası ile Hititli yöneticilere ait 5 adet mühür baskısı bulduk. Tunç Çağlarında bir yönetim merkezi olan Oylum Höyük'ün bölgedeki konumu hakkında yeni ve önemli bilgiler vermiştir. Oylum Höyük, bölgede Hitit tabletlerinin ele geçtiği az sayıda merkezden biridir. Ekip üyemiz Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından tabletler incelenmiş, Hitit tabletlerinin edebi metinlerden oluştuğu, Akadça belgelerin ekonomik ve imar işleri ile ilgili olduğu bilgisi verilmiştir. Hitit tabletlerinin ve mühür baskılarının ele geçtiği yapı kalıntısı henüz kısmen açığa çıkartılmış olsa da Hititli yöneticilere ait avlulu anıtsal bir yapı olduğu anlaşılmıştır" dedi.

'DAHA FAZLA YAZILI BELGEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Prof. Dr. Atilla Engin, "Önceki yıllarda yapılan kazılarda da avlu kısmında bir Hitit tableti ile çok sayıda Hitit kralına ait mühür ve mühür baskıları ele geçmişti. Elde edilen bulgular yapının bir yangın sonucu son bulduğunu göstermektedir. Yapı içinde ve avlu kısmında ele geçen çivi yazılı belgeler ile krala ait mühür ve mühür baskıları milattan önce 14-13'üncü yüzyıllarda Oylum Höyük'ün Hitit hakimiyetinde önemli bir siyasi ve ekonomik yönetim merkezi olduğuna işaret etmektedir. İlerde sürdürülmesini planladığımız kazılarda bu anıtsal Hitit yapısının tümüyle açığa çıkartılmasını ve daha fazla yazılı belgeye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

