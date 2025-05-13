Keşfedilmemiş Besteler Gecesi Sanatseverlerle Buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Keşfedilmemiş Besteler Gecesi"nde, Türkiye'nin dört bir yanından başvuran yetenekli sanatçıların eserleri ilk kez seslendirilecek.

DOB'tan yapılan açıklamaya göre, "İstanbul Uluslararası Bale Yarışması", "Genç Türk Koreograflar Gecesi" ve "Bodrum Genç Yetenekler Bale Gecesi" gibi ilgi gören organizasyonlarla sanat üretimini destekleyen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, bu kez bestecilere katkı sunmak amacıyla "Keşfedilmemiş Besteler Gecesi" düzenleyecek.

Türkiye'de özellikle genç bestecilerin daha önce hiç seslendirilmemiş eserlerinin izleyiciyle buluşturacak bu projeyle, çağdaş müzik repertuvarına yeni eserlerin kazandırılması, yaratıcı potansiyelin desteklenmesi ve özgün yapıtların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

"Geleceğin başarılı bestecilerinin yetişmesine katkıda bulunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, sanatın her dalında olduğu gibi bestecilik alanında da yeni yeteneklerin keşfedilmesinin ve desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Sağtürk, "Keşfedilmemiş Besteler Gecesi ile amacımız, bestecilerimizin eserlerini sanatseverlerle buluşturmak ve onlara ilham vermek. Bu etkinliğin, geleceğin başarılı bestecilerinin yetişmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı, şef Deniz Oliveira Erdinç'in yöneteceği "Keşfedilmemiş Besteler Gecesi", yarın saat 20.00'de Bornova Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenecek.