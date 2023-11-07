Kerem Alışık, İzmir'de Efes Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

Oyuncu Kerem Alışık, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Efes Kültür Yolu Festivali'nde İzmirlilerle buluştu. Alışık, Attila İlhan'ın şiirlerinden oluşan bir dinleti gerçekleştirdi ve duygusal anlar yaşandı.

Oyuncu Kerem Alışık, Kültür ve Turizm Bakanalığı'nın düzenlediği Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmirliler ile buluştu.

Alışık, dayısı şair Attila İlhan'ın şiirlerinden oluşan bir dinleti için İlhan'ın memleketi İzmir'deydi. Bornova'da coşkuyla karşılanan Alışık şiirleri okurken bir orkestra da kendisine eşlik etti.

İlhan'ın şiirlerinden bestelenen şarkıların da söylendiği gecede, Alışık sahneden inmeden önce İlhan'ın Mahur şiirini okudu. Mahur'u okurken Alışık ve salondakiler duygusal anlar yaşadı.