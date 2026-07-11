Kemaliye'nin doğal zenginlikleri bilimsel söyleşilerde anlatıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde şenlik kapsamında, Kemaliye'nin biyoçeşitliliği, doğal değerleri ve jeolojik yapısının ele alındığı söyleşiler düzenlendi.

Programda Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Kemaliye'nin Biyoçeşitliliği", Dr. Eşref Atabey ise "Kemaliye'nin Doğa Değerleri, Jeolojisi, Depremselliği ve Antropojenik Riskler" konularında katılımcılara bilgi verdi.

Söyleşilerin ardından düzenlenen imza gününde iki bilim insanı okurlarıyla buluşurken, şenliğe katkılarından dolayı kendilerine plaket takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı