Kedrai Antik Kenti'nde 2025 Kazı Çalışmaları Başlıyor

Kedrai Antik Kenti'nde 2025 Kazı Çalışmaları Başlıyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kedrai Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları 23 Haziran'da başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen kazılarda, antik kentte çeşitli arkeolojik araştırmalar yapılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Çamlı Mahallesi'nden teknelerle ulaşım sağlanan Sedir Adası'ndaki Kedrai Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları 23 Haziran'da başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi tarafından desteklenen kazılar kapsamındaki Kedrai Antik Kenti'ndeki 2025 yılı kazı çalışmaları Marmaris Ticaret Odası (MTO) sponsorluğunda 23 Haziran'da start alacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız başkanlığında, antik kentte, kazı, çevre düzenleme, koruma ve konservasyon çalışmaları yürütülecek.

Marmaris Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan tiyatro geç dönem yapı kompleksi ve doğu tepesi alanındaki kazıların bu yıl da derinleşerek devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl büyük bazilika alanında da yeni arkeolojik araştırmalara başlanarak kentin yapısı daha çok ortaya çıkacak. Bir zamanlar sadece Kleopatra Plajı'yla tanınan Sedir Adası, artık sürdürülebilir tarihi ve doğal miras alanı kimliğiyle Marmaris'in kültür vizyonuna yön verecek."

Atlas Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısında Kedrai Antik Kenti'nin özel bir dosya ile yer alacağının vurgulandığı açıklamada kazı başkanı Dr. Sevilay Zeynep Yıldız ve ekibi ile Atlas Dergisi'ne teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat
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