'KE Çocuk' dergisinin 6'ncı sayısı çıktı

Kartal Belediyesi'nin çocuklara yönelik çalışmaları arasında bulunan ve iki aylık periyotlarla yayımlanan 'KE Çocuk' dergisi, 6'ncı sayısına ulaştı.

Kartal Belediyesi'nin çocuklara yönelik çalışmaları arasında bulunan ve iki aylık periyotlarla yayımlanan 'KE Çocuk' dergisi, 6'ncı sayısına ulaştı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 'KE Çocuk ve 23 Nisan' başlıklı yazısıyla başlayan derginin diğer sayfalarında Gizem Eren, Ferda İzbudak Akıncı, Kuzey Eymen Yücel, Özgül Kömürcü, Feyiza Pektaş, Filiz Kayalı, Havva Yılmaz, Şaban Akbaba, Serkan Türk, Gaye Dinçel, Hilal Büyükkara, Gamze Bayraktar, Ramazan Teknikel, Gül Yıldız Ermiş, Ömür Kurt, Demet Ekmekçioğlu ve Aslı Pınar Zorba Yıldız bulunuyor.

Derginin sayfaları arasında bulunan resimler ise Özge Özoğlu, Irmak Sarıibrahim, Esra İlter Demirbilek, Ecem Demirbilek ve Zeynep Aksoy'a ait.

Diğer sayılarda olduğu gibi dergide; Gamze Güller tarafından hazırlanan 'Boyama Sayfası', Gönül Ayar Ünal tarafından hazırlanan 'Akıl ve Zeka Oyunları' sayfası, 'Haydi Resim Yapalım' ve 'Kitap Önerileri' sayfası var.

Okurlarını da sayfalarına yazar ve çizer olarak taşıyan 'KE Çocuk' dergisinin 6'ncı sayı çizerleri arasında Özlem Açar ve Ebru Canlı bulunuyor. Kapak çiziminin Özlem Açar'a ait olduğu dergi, çocukların ve eğitimcilerin yine ellerinden düşürmeyeceği bir içerikte okunmayı bekliyor.