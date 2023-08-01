Kdz. Ereğli Belediye Başkanı, Sanatçılara Özel Ağaç Vazolarıyla Teşekkür Etti

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan sanatçılara porsuk ağacından vazo hazırlayan mobilya iç mekan tasarımı alanı öğretmeni Hamit Oktay Fennibay'a teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 6-9 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenen ve dün akşam Semicenk konseriyle tamamlanan Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan sanatçılara, atıl durumda olan ağaç parçalarını işleyerek farklı eserlere dönüştüren öğretmen Hamit Oktay Fennibay tarafından özel ağaç vazo hediye edildi.

Başkan Posbıyık, festivale katılan tüm sanatçılara ana sahnede takdim ettikleri çiçekleri vazo eşliğinde sunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yılki festivalimizde hediye takdiminde bir değişiklik yapalım istedik. Hamit Hoca da bize vazo fikriyle geldi ve sanatçılara özel porsuk ağacından yapılmış vazo yaptı. Kendisine emeği ve kıymetli destekleri için teşekkür ediyorum."

Ağaç İşleri Bölümü Öğretmeni Oktay Fennibay ise şöyle konuştu:

"Bu vazoları koruma altında olan ve ömrünü 30 yıl önce yitirmiş porsuk ağacından yaptım. Akbelen'de olduğu gibi ağaçlara kesinlikle zarar vermememiz lazım. Ben ömrünü yitirmiş ağaçları işleyerek değişik eserlere dönüştürüyorum. Bu festivalde de sanatçılar için vazo yaptım. Başkanımız Ereğli'ye gelen ünlü sanatçılara bu vazoyu hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kent tanıtımı için güzel bir festival oldu."