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KBÜ öğrencilerinin "Kara Sevda" filmi TRT’de finalist oldu

KBÜ öğrencilerinin 'Kara Sevda' filmi TRT’de finalist oldu
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin hazırladığı "Kara Sevda: Bir Zamanlar İşçi Milli Takımı" adlı film, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026’da ön değerlendirmeyi geçerek finale kaldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin hazırladığı "Kara Sevda: Bir Zamanlar İşçi Milli Takımı" adlı film, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026'da ön değerlendirmeyi geçerek finale kaldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı film, madencilik kültürü ile futbolun Karabük ve Zonguldak havzasındaki izlerini sinematografik anlatımla ele alıyor.

TRT tarafından iletişim alanında gençlerin nitelikli çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; radyo, haber, görsel ve dijital yayıncılık ile iletişim kampanyası gibi farklı kategorilerde öğrencilerin çalışmalarını değerlendiriyor.

Yarışmada KBÜ'yü temsil eden "Kara Sevda: Bir Zamanlar İşçi Milli Takımı" adlı yapımda maden işçiliği, emek ve futbol kültürü aynı anlatı içerisinde işleniyor. Film, özellikle Karabük ve Zonguldak havzasının işçi ve maden kültürünü merkeze alan görsel dünyasıyla öne çıkıyor.

Filmin ekibinde KBÜ öğrencileri yer aldı

Filmin yönetmenliğini Mustafa Kağan İslamoğlu üstlendi. Görüntü yönetiminde Berkay Fikret Şık ve İsmet Mirza Aydın, kamera ekibinde ise Irmak Buse Erünsal ve Sude Naz Demirci görev aldı.

Filmin kurgusunu Emirhan Duman ve Serhat Kayacuk gerçekleştirirken, çalışmanın danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak yürüttü.

Afişinde "Bir Zamanlar İşçi Milli Takımı" alt başlığıyla sunulan film, öğrencilerin iletişim alanındaki teorik eğitimlerini uygulamalı çalışmalarla birleştirmelerine de imkan sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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