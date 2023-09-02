Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Eyvan Sohbetleri programına katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kayseri'nin zengin kültürünün konu edildiği Eyvan Sohbetleri programına katıldı.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri'nin bağrından çıkıp yüzlerce eserin altına imza atmış olan Mimar Sinan'ın Kayserili olmasından da ayrıca gurur duyduklarını belirten Vali Çiçek, "Bu tür programların önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bütün vatandaşlarımızı programlarımıza bekliyoruz" dedi

Eyvan Sohbetleri, programına konuşmacı olarak katılan Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı, "Kayseri'den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü" başlıklı konu ile Mimar Sinan'ın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verdi.

Program, Vali Gökmen Çiçek'in konuşmacı Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı'ya çiçek vermesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ